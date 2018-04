Ancora un incidente in moto, in questo caldo mercoledì di aprile: dopo lo scontro che ha coinvolto un 76enne in mattinata in tangenziale, nel pomeriggio un altro incidente si è verificato ad Aldeno.

Lo scontro è avvenuto tra una Suzuki di un 62enne ed una giovane al volante di una Fiat, un centinaio di metri a valle dall'accesso meridionale al paese, lungo la Provinciale 90.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del corpo di Aldeno coordinati dal comandante Damiano Muraglia, i sanitari, l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti e le forze dell'ordine.

Il ferito, trasferito al Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di vita.