Furioso incendio nella notte a Fai della Paganella. Le fiamme hanno distrutto una struttura in località ai Dossi che in questi mesi era oggetto di lavori: a breve avrebbe dovuto ospitare un agriturismo.

L'allarme è scattato poco dopo le 3 e sul posto sono intervenuti oltre cinquanta vigili del fuoco dei corpi di Fai, Andalo, Molveno, Cavedago, Spormaggiore, oltre al distretto di Mezzolombardo e ai permanenti di Trento.

Non si registrano feriti o intossicati: vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause del rogo.