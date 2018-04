Era già trapelato qualche settimana fa ed ora altri indizi rafforzano questa possibilità: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe essere l'ospite d'eccezione della 91ª Adunata nazionale degli alpini, che si svolgerà in città dall'11 al 13 maggio.

Nella giornata di ieri, un Falcon 500 dell'Aeronautica militare con la livrea della Repubblica Italiana, abitualmente utilizzato proprio dal Presidente della Repubblica per gli spostamenti interni, ha effettuato numerosi sorvoli dell'aeroporto Caproni di Mattarello, con l'equipaggio che ha testato per ben due volte le procedure di atterraggio e di decollo.

Nessuna conferma in merito, dunque, dato che per ragioni di sicurezza gli spostamenti del Presidente della Repubblica vengono confermati e resi noti al pubblico solo all'ultimo momento, al massimo quattro giorni prima della concreta data, ma quel che è certo è che la possibilità di un arrivo a Trento di Mattarella è concreta, dato il curioso sopralluogo di ieri che viene sempre effettuato dal velivolo e dall'equipaggio in vista di viaggi del Presidente.

Sulla possibilità che la risposta all'invito sia positiva, infatti, il governatore Ugo Rossi, del resto, già a marzo si era espresso mostrando un cauto ottimismo «Voglio pensare che l'invito possa trovare un riscontro positivo», aveva detto a margine di un incontro a Milano dedicato alla Grande guerra.

L'invito al Capo dello Stato - lo ricordiamo - era stato fatto già nei mesi scorsi dall'Associazione nazionale degli alpini, che aveva scritto alle più alte cariche dello Stato, come ai rappresentanti del governo. «Per ora - aveva evidenziato a inizio marzo Paolo Frizzi - c'è un'invito istituzionale» a Mattarella «come per i componenti del governo» come «da protocollo».