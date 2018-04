Se n’è andata dopo aver lottato sempre con il sorriso e la determinazione, convinta che alla fine avrebbe vinto la sua battaglia.

Non è andata così ed ora non c’è solo la comunità di Gardolo a piangere Daniela Moser, ricercatrice di 36 anni, ma anche tutti coloro che l’avevano conosciuta ed in questi anni, troppo brevi, avevano affrontato un tratto di strada con lei.



Dopo la maturità classica al Prati, aveva frequentato la facoltà di Lettere nel capoluogo, seguendo l’indirizzo di Beni culturali e proseguendo gli studi in Toscana, a Siena. Si era poi trasferita all’estero, in Germania, per proseguire l’attività di ricerca a Kiel. Negli anni più recenti si era trasferita con il compagno a Monaco di Baviera.

Assistita dall’amore di Roland, oltre che da quello di papà Danilo e degli amici più cari, ha lottato certa fino all’ultimo di poter avere la meglio sul male che l’aveva messa alla prova da qualche anno. Ma alla fine la battaglia non è andata come tutti speravano: si è spenta all’Hospice Cima Verde di Madonna Bianca dove tutti ricordano il suo eccezionale carattere.



Grande il cordoglio non solo nel capoluogo, ma anche in Toscana, dove Daniela aveva conservato tante amicizie: «Purtroppo abbiamo ricevuto la triste notizia. Daniela prima di essere una collega e compagna di lavoro è stata una carissima amica, con una voglia incredibile di vivere. La ricordiamo con il sorriso che aveva sempre sulle labbra», il saluto commosso che arriva dal Laboratorio di storia della vegetazione e anatomia del legno dell’Università Federico II di Napoli, con cui Daniela aveva collaborato.



Il funerale di Daniela Moser è stato fissato per la giornata di dopodomani, lunedì 16 aprile, alle 14.30 a Gardolo dove la cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale, nella piazza del sobborgo.