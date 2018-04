Aumenta il numero di vittime in montagna: nel 2017 sono state 485, il 20,01% in più rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino rendendo noti i dati relativi agli interventi in montagna realizzati l’anno scorso.

Numeri dai quali emergono altri due dati preoccupanti: il numero complessivo delle persone soccorse è salito a 8.867, il 21,89% in più rispetto al 2016, e il totale degli interventi di soccorso in montagna, più di 9.000, non è mai stato così alto negli ultimi dieci anni, con una media che si attestava attorno agli ottomila. Delle 8.867 persone soccorse, 3.231 sono risultate illese, 3.543 ferite in modo leggero, 1.253 ferite gravi, 285 in imminente pericolo di vita. Settanta sono invece i dispersi.