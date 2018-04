Un lungo e complesso intervento, mercoledì, ha impegnato i volontari dei vigili del fuoco di Bocenago che hanno evitato il ribaltamento di un camion sulla strada che dal paese porta in località Valle. Al lavoro una quindicina di uomini che si sono dati da fare affinché il mezzo, un tre assi carico, non scivolasse completamente fuori dal manto stradale. Un rischio concreto visto che tutte le ruote di sinistra avevano perso aderenza. A scongiurare il peggio anche l’arrivo, da Trento, dell’autogru in dotazione ai vigili permanenti di Trento che ha potuto riportare il camion sulla sede stradale.

L’allerta dalla centrale è partito verso le 15.30, ma per risolvere la situazione i vigili hanno lavorato senza sosta fino alle 21. Si è trattato dunque, come conferma il comandante dei vigili del fuoco di Bocenago, Manuel Alberti ,«di un intervento che è stato particolarmente complesso perché la strada era in pendenza e il mezzo in equilibrio precario». Una situazione difficile e molto delicata non solo perché il camion era in bilico e carico, ma soprattutto per il luogo in cui si operava. «Abbiamo lavorato - sottolinea Alberti - su una strada forestale di montagna che è asfaltata, ma larga solo tre metri».

Fondamentale quindi in un primo momento completare l’operazione di messa in sicurezza e, solo successivamente, procedere allo spostamento del camion. «Per rimettere il mezzo sulla sede stradale - spiega Alberti - abbiamo fatto intervenire l’autogru dei vigili del fuoco permanenti e l’intervento si è concluso ottimamente». Sul posto hanno lavorato tredici volontari del corpo di Bocenago coadiuvati da due pompieri permanenti. «C’è stata un’ottima collaborazione con i vigili del fuoco di Trento giunti per il supporto con la gru».