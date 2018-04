È un camionista il primo cliente pizzicato dalla polizia locale dopo aver fatto salire una prostituta a bordo del proprio mezzo. Gli agenti guidati dal comandante Lino Giacomoni hanno comminato all’uomo una sanzione di 178 euro, dopo averlo fermato in via Lungadige Monte Grappa, proprio davanti al parcheggio ex Sit.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. Sorpreso dalla polizia locale dopo aver contrattato la prestazione sessuale con la lucciola e pronto a dirigersi verso un luogo appartato, il camionista ha raccolto il verbale senza dire nulla. Colto in flagrante, sarebbe stato inutile inventarsi una scusa. L’uomo di nazionalità italiana avrà 60 giorni di tempo per pagare la sanzione.

La stretta al fenomeno della prostituzione sulle strade del capoluogo è stata voluta dal consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere della Civica Trentina Andrea Merler. Una misura che non colpisce direttamente chi esercita la professione e che punta in particolar modo a contrastare il degrado.