Trasporto pubblico potenziato per l’Adunata nazionale degli alpini a Trento: venerdì 11 e sabato 12 maggio ci saranno autobus in circolazione per 22 ore con frequenza di passaggio ogni 15 minuti.

Le scuole di ogni ordine e grado e gran parte degli uffici pubblici provinciali saranno chiusi a partire da venerdì e nel centro città e nelle zone limitrofe la circolazione e la sosta delle auto subiranno notevoli restrizioni, per cui il Comune consiglia di muoversi a piedi o in autobus.

Fino a giovedì 10 maggio sono in vigore i servizi di trasporto feriali ordinari del periodo invernale scolastico. I nuovi orari speciali per l’evento saranno consultabili sul sito, che sarà operativo nell’ultima settimana di aprile, adunatatrento2018.trentinotrasporti.it.

Anche il servizio per domenica 13 maggio - diverso da quello di venerdì 11 e sabato 12 - è stato interamente riorganizzato e adattato con collegamenti essenziali tra i sobborghi e i punti raggiungibili più prossimi al centro città. Piazza Dante non sarà accessibile e quindi non vi è possibilità di interscambio tra linee diverse. Sarà poi attivo un servizio continuo di navetta senza orario per il trasferimento degli alpini giunti al termine della sfilata in via Brennero con destinazione zona industriale di Spini di Gardolo e zona Interporto. Confermata la validità di tutti i titoli di viaggio comuni già in vigore e le modalità del loro utilizzo, oltre alla speciale «Card adunata».



I biglietti di tipo extraurbano con origine o destinazione Trento sono validi anche sul servizio urbano. Anche per quanto riguarda il trasporto pubblico extraurbano, rimangono invariati i percorsi e gli orari fino a tutta la giornata di giovedì mentre, a causa dell’indisponibilità dell’autostazione di Piazza Dante, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sono stati individuati quattro capolinea provvisori da cui sarà possibile proseguire il viaggio di avvicinamento alla città attraverso l’interscambio con gli autobus urbani utilizzando lo stesso biglietto.

Il Comune di Trento ha diffuso una nota in cui elenca i consigli per facilitare gli spostamenti di cittadini, residenti e commercianti nei giorni dell’Adunata degli alpini a Trento.

L’amministrazione ricorda ai residenti in quest’area che possono accedere e uscire a ogni ora del giorno dal parcheggio di struttura assegnato dalla Polizia locale, a eccezione della giornata di domenica.

Si potrà raggiungere la propria abitazione dalle 5 alle 8 del mattino di venerdì e sabato ma si dovrà uscire di casa entro e non oltre le ore 8. In «zona arancio» si potrà accedere dalle ore 5 alle 17 di venerdì e sabato per raggiungere una delle postazioni previste per brevi operazioni di carico scarico.

I residenti in «zona rossa» o «arancio» che parcheggiano normalmente su spazio pubblico la dovranno spostare fuori dal perimetro entro le ore 8 di giovedì 10 maggio. Se il veicolo è parcheggiato invece in un posto privato può essere lasciato ma senza circolare fino alle 23 di domenica 13 maggio.

Per i residenti in «zona arancione», se l’auto è su spazio privato non si deve fare nulla, se è invece parcheggiata in strada va spostata solo se è nel percorso della sfilata o su altre zone oggetto di divieto come quelle istituite per carico scarico, quindi si raccomanda di fare attenzione ai cartelli stradali.

Per i commercianti con negozi in centro città, le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 maggio dalle 5 alle 8 in «zona rossa» e dalle 5 alle 17 in «zona arancio» nelle giornate di venerdì e sabato.

Per i pendolari, invece, non essendo disponibili i parcheggi di attestamento (Zuffo, Canestrini, Sanseverino) è necessario raggiungere Trento con i mezzi pubblici (il biglietto extraurbano è valido anche sul servizio urbano di Trento). Altrimenti l’auto va lasciata nei parcheggi dei sobborghi e per poi raggiungere il centro in autobus.

L’unico parcheggio libero nelle vicinanze del centro, fino alla giornata di sabato, sarà esclusivamente il parcheggio di via Monte Baldo dalle ore 7 alle 19.