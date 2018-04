Al termine del giro in «papamobile» tra i circa 22 mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro per l’udienza generale, giunto sul sagrato della basilica vaticana papa Francesco ha salutato i tre pellegrini altoatesini giunti in pellegrinaggio a Roma con tre lama.



Thomas Burger, Thomas Mohr e Walter Mair del Renon, con accanto i loro amici a quattro zampe, hanno potuto stringere la mano al Pontefice e gli hanno consegnato in dono una papalina e dei calzini bianchi di lana di alpaca.



I tre lama Buffon, Shaquiri e Tiento, già fin da ieri hanno suscitato attenzione e simpatia durante il loro giro per le vie della città eterna, dove hanno incontrato anche il premier Gentiloni.