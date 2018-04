A settembre il questore di Trento Massimo D’Ambrosio lascerà il proprio incarico.

L’annuncio è arrivato poco fa nel corso della festa della polizia in corso in Sala Depero.

«Questo è per me l’ultimo anniversario in servizio ed è con viva commozione che saluto tutti collo che in questi anni sono stati vicini alla polizia».