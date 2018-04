Migliaia di motociclisti, a bordo dei loro mezzi, hanno pacificamente invaso piazza Fiera a Trento, questa mattina, per partecipare alla ventesima edizione dell’ormai tradizionale rito della benedizione delle moto (foto Paolo Pedrotti).

La manifestazione, organizzata dal Moto Club Trento, racciglie circa 8mila motociclette e quasi quindicimila amanti delle due ruote. La benedizione è affidata quest’anno, per la prima volta, a don Daniele Laghi, in sostituzione di don Ettore Facchinelli. Il passaggio del testimone, richiesto dallo stesso Facchinelli in ragione dell’età avanzata, è avvenuto lo scorso anno, quando entrambi i religiosi hanno preso parte all’evento (video di Daniele Benfanti).



Don Daniele è arrivato in piazza Fiera a bordo di un sidecar.

Benedizione delle moto: l'arrivo di don Daniele in sidecar Video of Benedizione delle moto: l'arrivo di don Daniele in sidecar

Il video della benedizione di don Daniele Laghi:

La benedizione delle moto 2018 Video of La benedizione delle moto 2018

Il video della partenza delle moto dalla piazza: