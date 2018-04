Malviventi in azione nella notte tra venerdì e ieri a Madonna Bianca, dove ignoti hanno messo a segno un colpo all’interno del punto vendita Coop di piazzale Europa. I responsabili sono entrati in azione forzando una delle finestre sul retro dello stabile che ospita il punto vendita, riuscendo ad introdurvisi poi abbattendo un muro di cartongesso. Una volta all’interno hanno subito puntato la cassaforte. Sono riusciti ad avere la meglio sui dispositivi di sicurezza di cui è dotata riuscendo ad aprirla e ad impadronirsi del contenuto, per poi allontanarsi.

Del fatto si sono accorti ieri mattina i responsabili del punto vendita, arrivando a Madonna Bianca per la quotidiana apertura del negozio. Immediata la chiamata al 112 con il personale della centrale unica che ha attivato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno raggiunto il quartiere nella zona sud del capoluogo raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

Una volta sul posto i carabinieri hanno verificato anche se vi fossero state altre effrazioni non solo all’interno del punto vendita - per ricostruire così i movimenti dei ladri - ma anche nei locali vicini, dato che la zona è stata teatro di altri furti anche in passato. In particolare, il modus operandi attraverso l’abbattimento di pareti di cartongesso, era stato utilizzato nei mesi scorsi anche per colpire la vicina edicola, che dà verso la chiesa, sul lato opposto rispetto a quello del supermercato. In queste ore i carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e degli stabili vicini per acquisire tutte le immagini utili alle indagini.