Un pakistano di 27 anni è finito agli arresti domiciliari per rapina. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Trento. Vittima una diciannovenne trentina, con cui aveva avuto una relazione.

Il giovane, come ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trento, dopo aver litigato e percosso la ragazza le ha rubato il suo cellulare. Sul posto sono subito intervenuti i militari che, raccolta la testimonianza della vittima che nel frattempo era ricorsa alle cure sanitarie del pronto soccorso, si sono messi alla ricerca dell’aggressore, rintracciandolo nella sua abitazione di Trento; per lui l’accusa è di rapina e oggi sarà giudicato in tribunale a Trento con rito direttissimo.

Il cellulare è stato recuperato e restituito alla ragazza. L’origine del gesto, secondo accertamenti, è riconducibile alla fine burrascosa della loro relazione sentimentale.