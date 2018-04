Paura nella mattinata di ieri in Primiero, dove un giovane del posto è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente mentre si trovava alla guida di un mezzo agricolo. Solo per miracolo non è rimasto intrappolato al posto di guida, riuscendo a saltare dal trattore in caduta e riuscendo così a scampare a conseguenze che avrebbero certamente potuto essere drammatiche.

L’allarme è scattato lungo la strada che collega la località Piereni con quella di Strine, sopra l’abitato di Tonadico. Il giovane si trovava alla guida di un trattore John Deere con il quale stava trainando un’autobotte di liquami e letame destinati alla concimazione di aree agricole.

Improvvisamente, però, nell’affrontare un tratto particolarmente impervio, mentre aveva già iniziato l’opera di concimazione, ha capito che il trattore si stava sbilanciando. È riuscito a lasciare il posto di guida giusto in tempo per vedere il mezzo agricolo ed il rimorchio precipitare a valle, finendo dapprima su un terrazzamento e poi ancora più sotto, sulla strada vera e propria. Il trattore ha fermato la propria corsa sul ciglio della strada, completamente ruote all’aria.

Anche se dotato di una solida cabina di guida che avrebbe potuto teoricamente scongiurare il rischio di finire schiacciato, dato il volo fatto dal mezzo molto probabilmente il giovane sarebbe stato sbalzato all’esterno o avrebbe comunque riportato conseguenze pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Primiero ed i sanitari, che hanno medicato il conducente sul posto.