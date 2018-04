Sono stati recuperati lunedì sera due turisti tedeschi, un ragazzo e una ragazza bloccati in parete, sulla via «Il Gran Diedro, sopra l’abitato di Santa Massenza.



La coppia aveva chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 poiché non era più in grado di completare la scalata a causa del buio. I due si trovavano al settimo tiro di nove, a circa 50 metri dalla fine della via ma hanno preferito non rischiare.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha fatto intervenire una squadra di uomini che, con le lampade frontali e il supporto di potenti fari dei Vigili del Fuoco, ha raggiunto gli scalatori da sopra e li ha portati in salvo.



Le operazioni di soccorso sono terminate intorno all’una di questa notte. I due erano infreddoliti ma incolumi. La loro «avventura» si è quindi conclusa senza conseguenze.