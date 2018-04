Momenti di paura nella mattinata di ieri a Pampeago, dove una bambina di sette anni è caduta da una seggiovia.

L'allarme è scattato poco dopo le 10, lungo il tracciato della seggiovia «Latemar». La piccola, che si trovava a bordo dell'impianto assieme ad un maestro di sci, era scivolata poco dopo essere partita dalla stazione a valle. Per qualche istante il maestro aveva cercato di trattenerla, riuscendo a mollare la presa in un punto nel quale aveva notato la presenza di un cumulo di neve fresca.

In questo modo la bambina è finita al suolo, dopo un volo di circa cinque metri, attutendo gli effetti dell'impatto con il terreno. Subito è stato dato l'allarme, con gli agenti sciatori della polizia di Stato in servizio nel comprensorio di Pampeago che hanno individuato la bambina tra il quinto ed il sesto pilone della seggiovia «Latemar», prestandole le prime cure. Dolorante e spaventata, era comunque cosciente e non aveva riportato gravi ferite.

Immobilizzata e dotata di collare per precauzione, è stata caricata a bordo del toboga e trasferita a valle dagli stessi agenti di polizia che hanno così potuto affidare la piccola ai sanitari, fatti giungere alla chiesetta di Pampeago per trasferire la bambina all'ospedale di Cavalese, dove le sue condizioni fortunatamente non state giudicate gravi.