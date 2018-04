Traffico intenso sull'Autobrennero in direzione sud per un'ondata di turisti che terminate le ferie pasquali nelle località montane del Trentino-Alto Adige tornano a casa nelle varie regioni italiane. A questi si aggiungono turisti dal Nordeuropa che si spostano verso sud in cerca del primo caldo. Pertanto si registra traffico intenso tra Trento Sud ed Affi.

Traffico intenso con rallentamenti vengono segnalati dalla Centrale di viabilità delle Provincia di Bolzano anche sulla SS 38 della Val Venosta in direzione Resia tra Foresta e Rabla e sulla SS 49 della Val Pusteria in direzione Bressanone tra San Lorenzo e Sciaves. Rallentamenti e code per taffico intenso anche sulla SS 244 della Val Badia in direzione San Lorenzo tra Mantana e San Lorenzo.