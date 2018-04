Dopo la pioggia - e le fitte nevicate in quota - che hanno caratterizzato la giornata di ieri, per oggi e domani le previsioni sono ottime.

Quest'oggi il sole dovrebbe baciare tutto il territorio provinciale, una manna per tutti coloro che hanno deciso di festeggiare in pista questa festività.

L'attenzione deve essere tuttavia sempre massima, per non dover incorrere in incidenti e spiacevoli conclusioni anticipate delle proprie giornate spensierate.

In caso di emergenza, anche sulle piste a vegliare su sportivi e turisti ci sono le forze dell'ordine. A Pampeago, ad esempio, gli agenti sciatori della polizia di Stato venerdì hanno effettuato un delicato intervento, prestando le prime cure ad una sciatrice straniera che era rimasta coinvolta in una caduta, riportando traumi ad una spalla.

L’allarme era scattato poco prima delle 10 lungo la pista Campanil: ad allertare gli agenti ed il personale della società degli impianti, i gestori del rifugio Zischgalm. Subito tre agenti si sono portati sul posto, individuando la signora, assistita dal marito, in mezzo alla pista, una cinquantina di metri a monte della stazione intermedia della seggiovia Latemar.

Allertato tramite la centrale unica per le emergenze anche il personale del 118, è stato fatto salire in valle di Fiemme l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che, atterrato nei pressi del campo scuola dopo aver verricellato il personale medico in pista, ha atteso l’arrivo della donna, trasferita a valle dagli agenti dopo essere stata caricata a borgo del toboga, la barella utilizzata in pista per essere trascinata a valle dai soccorritori sci ai piedi.

La donna è stata poi trasferita in ospedale, dapprima a Cavalese poi a Trento per accertamenti, ma non è fortunatamente in gravi condizioni. Fondamentale, per lei, la tempestività dell’intervento degli agenti sciatori in servizio nella località fiemmese.