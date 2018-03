Incidente nella tarda serata di ieri lungo la statale 47 della Valsugana: all'altezza della zona produttiva di Levico tre vetture si sono scontrate, con un furgoncino che è finito fuori strada.

L'incidente si è verificato alle 22.50, con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari di Levico assieme ai sanitari ed ai carabinieri della compagnia di Borgo.

Fortunatamente solo una persona è rimasta ferita, in modo non grave. Più pesanti le ripercussioni per la circolazione, con la statale che è rimasta chiusa fino a mezzanotte e quindici circa.