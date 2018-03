Quando qualche anno fa la Provincia decise di investire sul volo notturno degli elicotteri per garantire un servizio attivo 24 ore su 24 vennero predisposte una serie capillare di piazzole di atterraggio attrezzate sul territorio. Ora la decisione di fare un passo in più rifornendo il nucleo elicotteri di visori notturni. Si tratta di apparecchi che permettono di amplificare la luce esistente e che indossati dai piloti permettono loro di vederci anche di notte con il classico sfondo di colore verde, già utilizzati da altri nuclei come l’Aiut Alpin Dolomites dell’Alto Adige.

Sono già cinque i dispositivi acquisiti, comprati dalla ditta Buizza Mazzei Agency srl di Roma. Tre sono stati comprati nell’aprile del 2016 su disposizione della Cassa provinciale antincendi per la cifra complessiva di 50.373,80 euro mentre gli altri due sono stati presi il 9 maggio dell’anno scorso per 26.303,20 euro. Dunque i visori ci sono, ma non sono mai stati utilizzati. «Purtroppo - spiega l’assessore alla protezione civile Tiziano Mellarini rispondendo a un’interrogazione del consigliere provinciale Filippo Degasperi (M5S) - il procedimento autorizzativo da parte di Enac all’uso dei visori è ancora in fase di completamento. Il 31 gennaio scorso è stato rilasciato il parere favorevole all’inserimento nel manuale operativo del loro uso. Si attende a breve la comunicazione conclusiva per poterli attivare».

In attesa del via libera il nucleo elicotteri ha adeguato i velivoli destinati a installare questa tecnologia per renderli compatibili e sono stati formati e abilitati come istruttori tre piloti. I corsi di formazione si concluderanno a giorni.

Con un’altra interrogazione il consigliere Degasperi chiedeva lumi su un terzo incidente di elicottero avvenuto l’anno scorso, un atterraggio a Cavalese senza preventiva uscita del carrello. Mellarini ammette il fatto ma lo declassa a «inconveniente», accaduto il 18 giugno. «In fase di atterraggio - spiega - si è verificato un problema nel sistema di rilevazione della distanza dal suolo che ha prodotto la mancata uscita del carrello ma il pilota ha ripreso quota per poi atterrare regolarmente mentre il mezzo non ha subito danni».