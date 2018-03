Il Gay Pride di Trento, in programma il 9 giugno, non avrà il patrocinio della Provincia di Trento. La decisione è stata comunicata ieri dal governatore, Ugo Rossi, mentre il Comune ha già concesso il patrocinio.

Mentre gli organizzatori preparano una conferenza stampa in risposta, arriva il commento della Sinistra Italiana del Trentino: «Già il mancato patrocinio della Provincia al Dolomiti Pride è criticabile; a peggiorare la situazione contribuiscono le vergognose parole pronunciate dal Presidente Ugo Rossi per giustificare il fatto. Il Dolomiti Pride non è solo una sfilata della comunità LGTBQ trentina, ma è soprattutto una festa della diversità e una legittima rivendicazione di diritti a lungo negati. I toni usati oggi dal Presidente Rossi non appartengono ad una cultura di integrazione, ma sono generalmente caratteristica di forze politiche fuori dal campo progressista e opposte alla sinistra. Esprimiamo la nostra solidarietà agli organizzatori del Dolomiti Pride e a tutta la comunità politica Lgtbq trentina».