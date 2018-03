Hanno lasciato la figlia sulle piste del Bondone e sono andati a farsi un giro.

Mamma e papà sono finiti nei guai: gli agenti della polizia locale li hanno denunciati per abbandono di minore. Lo scorso mercoledì, alle 13.30 circa, il personale della polizia locale di Trento in servizio controllo piste sul Monte Bondone veniva allertato della presenza di una bambina caduta sulla pista «Cordela», sola ed in lacrime.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno appurato che si trattava di una cittadina tedesca in vacanza assieme ai genitori; successive indagini confermavano però che i genitori non solo non stavano sciando in quel momento, ma non erano nemmeno presenti nel loro alloggio in quanto allontanatisi dal Monte Bondone.

Dopo aver provveduto a prestare i primi soccorsi alla bambina, sono stati contattati i genitori.

Mamma e papà hanno raggiunto la bambina poco dopo le 15 e sono stati informati di quanto accaduto. La bambina è stata loro affidata. I genitori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per abbandono di minore.