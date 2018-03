Un incidente d’auto sta provocando code e rallentamenti lungo l’Autostrada del Brennero tra le uscite Rovereto Sud/Lago Di Garda Nord e Ala/Avio, in direzione Modena.



L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi: l’allarme alla centrale unica d’emergenza è scattato alle 13.49. Sul posto, per soccorrere i due feriti che non sarebbero gravi, anche l’elicottero.



L’incidente sta provocando attualmente circa 2 km di coda.

E code vengono segnalate anche nel tratto compreso tra Affi-Lago Di Garda Sud e Rovereto Sud-Lago di Garda Nord in direzione Brennero, sempre a causa di un incidente.