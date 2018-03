Nel periodo delle festività pasquali, il Compartimento di Polizia ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige impiegherà circa 800 operatori, impiegati prevalentemente nelle pattuglie in servizio di vigilanza in stazione e a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 60 treni. Aumenteranno inoltre i servizi antiborseggio in abiti civili, soprattutto nelle stazioni maggiormente interessate all’affluenza di turisti.

Lo rende noto la Questura di Trento ricordando a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno.