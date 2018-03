Una tessera per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici del Trentino e per percorrere alcune tratte ferroviarie, visitare gratuitamente le strutture museali provinciali e ottenere sconti dedicati in caso di nuova visita in città nel corso dell’anno. A poco più di un mese dall’inizio della novantunesima Adunata degli alpini, dall’11 al 13 maggio, il Comitato organizzatore (Coa), in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Azienda di promozione turistica del capoluogo, la Provincia, Trentino trasporti e Ferrovie dello Stato, lancia la «Adunata card», uno strumento indispensabile per muoversi all’interno del capoluogo durante i giorni della manifestazione, ma anche nei giorni che la precedono e in quelli che la seguono.



Disponibile fin da subito presso le sezioni ed i gruppi Ana locali e nazionali, la card è acquistabile al prezzo simbolico di 5 euro, appositamente accessibile a tutti per favorire la mobilità alternativa, soprattutto in occasione del blocco del traffico previsto per le giornate di maggiore afflusso di visitatori, e per far conoscere a visitatori e turisti l’offerta artistica e culturale della città.



«Sperimentata con successo alle adunate di Bolzano e Treviso, la tessera torna in versione aggiornata e con più offerte, per un’integrazione effettiva del trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario», ha detto il generale Renato Genovese, presidente del Coa. «Oltre ad essere un’occasione per favorire la mobilità alternativa - ha quindi aggiunto - sarà un modo per incentivare le visite alla città di Trento».



Sul versante dei mezzi pubblici la card permetterà di circolare liberamente su tutti i mezzi del trasporto urbano ed extraurbano di Trentino trasporti (compresa la ferrovia Trento-Malè) da lunedì 7 maggio, per tutta la settimana (fino al 14). Sulle tratte ferroviarie, invece, sarà garantito il trasporto in ingresso ed in uscita - per l’11, il 12 ed il 13 maggio - sulla tratta del Brennero (da Verona a Bolzano) e su quella della Valsugana (da Trento a Bassano).

Per quanto concerne l’aspetto culturale, l’ingresso sarà gratuito dal 7 al 14 maggio in 25 strutture museali, mentre fino all’ultimo giorno del 2018 sarà garantito uno sconto del 20% a tutti i possessori.