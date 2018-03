Ha tentato di comprare un camper del valore di 66.500 euro con un assegno scoperto, ma è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Terlano. L’uomo, un 37enne del bergamasco, già noto alle forze dell’ordine, aveva già preso in consegna il mezzo, quando il venditore ha scoperto che l’assegno era privo di copertura.

I militari sono riusciti a bloccare la registrazione dell’atto di vendita presso il Pra, sequestrando il camper per poi restituirlo al legittimo proprietario e hanno denunciato l’uomo per tentata truffa.

La Guardia di Finanza ha invece denunciato un cittadino italiano, che tramite un portale online aveva venduto una Bmw X3 ‘inesistentè. Ha infatti incassato da un altoatesino di Cortina sulla Strada del Vino l’acconto di 2.000 euro per poi rendersi irreperibile e senza ovviamente consegnare la macchina.