È previsto la settimana prossima il sorteggio per l’assegnazione degli spazi commerciali per l’Adunata degli alpini di Trento.

Gli elenchi degli operatori ammessi ed esclusi dalle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dei posti verranno pubblicati sul sito del Comune mercoledì 28 marzo. Le operazioni di sorteggio si terranno in seduta pubblica mercoledì 4 aprile presso la sala stampa al piano terra di palazzo Geremia sia per i commercianti che hanno fatto richiesta per la sola giornata di domenica 13 maggio, che per quelli che hanno richiesto uno degli spazi commerciali previsti per le giornate dall’11 al 13 maggio.

Per l’assegnazione dei soli posteggi previsti per domenica 13 maggio, le istanze pervenute sono inferiori al numero massimo di posteggi previsto nel bando, precisa una nota del Comune.

Pertanto gli operatori, per accedere alle operazioni di sorteggio, dovranno procedere entro il 3 aprile, giorno precedente al sorteggio, al versamento di quanto dovuto a titolo di canone Cosap, tariffa rifiuti e diritti di segreteria e imposta di bollo virtuale, per un totale di 446,92 euro.

Dopo le operazioni di sorteggio saranno pubblicate le graduatorie. Per la giornata di domenica 13 maggio, si legge ancora nella nota, il Comune non è in grado di fornire il servizio di allacciamento all’energia elettrica, pertanto sarà consentito l’uso di generatori e gruppi elettrogeni.

Vicino ai posteggi assegnati, saranno collocati punti presidiati per la raccolta differenziata dei rifiuti, dove i clienti ed i passanti potranno conferire nei diversi contenitori le diverse tipologie di rifiuti.

I rifiuti da imballaggio quali cartoni, nylon, grandi confezioni di plastica e similari dovranno invece essere tenuti e stoccati sul mezzo del singolo operatore per essere poi trasportati e conferiti presso la sua sede a fine giornata o a fine manifestazione.