In comune Lorenzo Dellai e Franco Panizza, candidati eccellenti battuti alle ultime elezioni politiche, hanno la voglia di non mollare e continuare a fare politica.



Per il resto mentre il segretario del Patt ha iniziato venerdì il suo lavoro in Provincia, dopo una quindicina d’anni di aspettativa, Lorenzo Dellai non ha un lavoro da riprendere e così ha deciso di dedicare parte del suo tempo libero al volontariato.



Già nelle giornate successive al voto l’ex deputato ha mandato un messaggio a Giorgio Casagranda, vice presidente di Trentino Solidale, dando la propria disponibilità a dare una mano. «Mi ha proposto di venire specificando che è bravo a guidare i furgoni» conferma Casagranda. «Dovendo riorganizzare la mia vita mi sono messo a disposizione ma queste sono questioni personali che non hanno nulla di pubblico» taglia corto il diretto interessato, che non vorrebbe dare pubblicità alla questione.



Che l’ex presidente della Provincia ed ex deputato si metta a disposizione come semplice volontario comunque è una notizia. Anche perché si tratta di una disponibilità «dal basso», senza ambizioni direttive. Per ambire a un ruolo nel consiglio, che verrà rinnovato nell’assemblea del 28 aprile per il prossimo triennio, avrebbe infatti già dovuto presentare la propria richiesta di farsi socio, cosa che non è ancora avvenuta.



Trentino Solidale è una onlus costituita nel 2001 allo scopo di sostenere associazioni e organismi operanti nei settori della solidarietà sociale, locale, nazionale e internazionale con specifici progetti. Attualmente sono associati 17 progetti, alcuni dei quali attivi in Africa, America Latina e Asia. I progetti radicati sul territorio provinciale sono finalizzati alla lotta allo spreco del cibo che viene raccolto dai donatori e distribuito ai bisognosi quotidianamente. Inoltre, durante il periodo invernale, con Casa Papa Francesco viene offerto un posto letto a chi è senza una dimora in cui passare le notti. Da circa un anno e mezzo ai volontari si aggiungono un bel numero di ragazzi delle scuole superiori che danno il loro apporto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. È stata inoltre attivata una convenzione con il Tribunale per impiegare personale nell’ambito dei lavori socialmente utili.



La presidente di Trentino Solidale, Giovanna Fadanelli, e il suo vice Giorgio Casagranda sono entrambi vecchi militanti della Margherita dellaiana. Ma è solo un caso perché qui si fa volontariato puro e gratuito. Niente politica.