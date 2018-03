Sono stati due ieri gli interventi effettuati in quota dagli uomini del Soccorso alpino trentino, oltre alle operazioni di recupero dello sfortunato Claudio Pallanch sul Piz Gali.



In tarda mattinata una scialpinista cinquantaduenne di Valdobbiadene, impegnata in un’escursione nei pressi di Malga Grugola nel Vanoi, è caduta provocandosi una lussazione alla spalla. L’allarme è stato dato dal marito, che era con lei, intorno alle 12.30. Gli uomini dell’area operativa del Trentino orientale sono saliti in quota con il quad e hanno trasferito la donna a valle. Insieme al marito, la cinquantaduenne si è recata, poi, autonomamente all’ospedale di Feltre per gli accertamenti del caso.



Nel pomeriggio, poi, una quarantottenne scialpinista è stata soccorsa in val Daone, a monte del rifugio Trivena, dopo aver riportato un trauma ad un ginocchio. È stata trasferita all’ospedale di Tione a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti intervenuto in zona dopo essere decollato da Mattarello.