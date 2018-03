Indagini della polizia in corso in via Maccani a Trento, dove un uomo è deceduto in seguito a un'aggressione. Vano l'immediato intervento dei soccorritori, allertarti intorno alle 20.45.

Gli accertamenti sono in corso. L'uomo, un 50enne, è stato ferito fatalmente con un'arma da taglio.

AGGIORNAMENTO 22.57

Emergono i primi particolari sulla vicenda. La vittima ha 44 anni. Sul posto è in corso l'intervento della Squadra mobile di Trento con il sostituto procuratore Marco Gallina.

AGGIORNAMENTO 23.08

L'aggressione sarebbe avvenuta in strada. I soccorsi sono stati allertati da una persone che ha riferito di aver fatto salire in casa l'uomo che chiedeva aiuto per le ferite.

Nell'abitazione però il 44enne è morto per la gravità dei colpi ricevuti.

AGGIORNAMENTO 23.11

La polizia ha portato un uomo in questura per ascoltare la sua testimonianza.