Ha destato scalpore il caso di Miro, il pastore maremmano finito sotto sequestro preventivo perché, secondo un vicino di casa, abbaierebbe troppo.



I padroni con i loro avvocati sono impegnati a riportare Miro a casa a Roveré della Luna. Per ora la famiglia ha incassato la solidarietà di numerose persone pronte ad avviare una raccolta di firme.

Il cane ora si trova in custodia presso il canile Pan Eppaa di Rovereto e non presso il Parco Canile di Rovereto.



Lo precisa in una nota il presidente dell’Associazione Arcadia Onlus che gestisce la struttura di Marco: Pierluigi Raffo sottolinea che eventuali comportamenti da correggere possono, al contrario, peggiorare se il cane venisse affidato ad un canile non adeguato.