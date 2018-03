Venerdì 9 un gruppo di alunni dell'Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi" di Trento è partito per un viaggio di istruzione. Non c'è niente di originale in questo: tutte le classi, durante il loro percorso scolastico partecipano solitamente a diverse esperienze fuori dalla scuola.

La particolarità di questo caso sta nel fatto che i partecipanti hanno un'età che varia tra i 18 e i 51 anni: si tratta infatti degli studenti del corso serale dell'istituto Tambosi che sono andati alla scoperta della città eterna. Sono tutti studenti lavoratori, alcuni hanno anche famiglia, che si impegnano con caparbietà ed ostinazione per conseguire un diploma di maturità.

Il gruppo è partito da Trento col treno nel pomeriggio del venerdì, perché qualcuno lavorava al mattino. La sera hanno gustato una tipica cena romana e il hanno visitato alcuni dei monumenti più importanti del centro. Da Galleria Borghese a piazza di Spagna, dalla chiesa di Santa Maria del Popolo al Pantheon, dal Colosseo al Vaticano, dal Campidoglio alla fontana di Trevi hanno camminato per due giorni nel tentativo di far incetta di arte, di storia, di emozioni.