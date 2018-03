I carabinieri hanno individuato il responsabile della rapina impropria subita da uno studente universitario veneto la settimana scorsa.

Il giovane, un padovano, stava camminando in via San Francesco quando è stato avvicinato da un ragazzino, che gli ha intimato di consegnargli del denaro. Di fronte alla sua resistenza, il giovane gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

Subito lo studente si era rivolto ai carabinieri, che in pochi giorni sono risaliti al responsabile: si tratta di un minorenne trentino, già noto alle forze dell'ordine. È stato denunciato per rapina impropria.