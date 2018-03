Mentre si avvicina la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), stanno per concludersi i lavori per la realizzazione di quattro punti d’acqua potabile in Togo e in Benin. Lo riferisce l’associazione «Il pozzo di Giacobbe».

Le due perforazioni in Togo vengono realizzate a Madjamakou e Illama, due villaggi periferici della parrocchia di Akparè, dove opera don Emmanuel Koutolbena, sacerdote in estate collabora con la parrocchia di S. Spirito a Merano. Le due perforazioni sono state co-finanziate dalla Regione Trentino Alto Adige.

Altri due pozzi sono stati realizzati nella diocesi di Djougou, in Benin, nei villaggi di Kodowari e Botou. In tutti questi casi i punti d’acqua, spiega l’associazione, «sono anche luogo di incontro e di condivisione per popolazioni che appartengono a diversi gruppi culturali e a diverse tradizioni religiose».