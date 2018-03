Il maltempo che sta caratterizzando queste giornate di metà marzo ha provocato ripercussioni anche per quel che riguarda la viabilità.

Limitati i disagi per quel che riguarda i tratti innevati - con i fiocchi che stanno cadendo al di sopra degli 8-900 metri - mentre la pioggia ha contribuito a causare almeno tre incidenti nelle ultime ore.

Tutti fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti: il primo nel tardo pomeriggio di ieri in valle di Non, tra Dermulo e la diga di Santa Giustina, con intervento dei vigili del fuoco di Taio, dei carabinieri e dei sanitari.

Gli altri due questa mattina a Trento, dove un tamponamento si è verificato poco dopo le 8 in via Brennero, in direzione sud. Poco dopo, verso le 8.25, altro scontro in via Bassano.