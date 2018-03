La delegazione di parlamentari bavaresi in visita in questi giorni alle istituzioni trentine, guidata dalla presidente del Landtag Bayern, Barbara Stamm, e dal presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, ha proseguito il proprio percorso in Trentino nel pomeriggio visitando le Fondazioni Edmund Mach di San Michele all’Adige e la Fondazione Bruno Kessler di Povo di Trento.

Nella prima tappa gli 11 componenti la delegazione hanno incontrato il presidente della Fondazione Edmund Mach, Andrea Segrè, e il direttore generale, Sergio Menapace. Alla Fondazione Bruno Kessler la delegazione è stata accolta dal presidente, Francesco Profumo, dal direttore, Elio Salvadori, e dal ricercatore dell’Istituto storico Italo germanico, Maurizio Cau.

In entrambe le realtà visitate, riferisce il Consiglio provinciale, i parlamentari bavaresi si sono dimostrati interessati ad allacciare o rafforzare rapporti di relazione e scambio di informazione-formazione. Il programma di visite prosegue domani con l’incontro a Palazzo Geremia del sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e delle categorie economiche a Palazzo Roccabruna, sede della Camera di Commercio di Trento.