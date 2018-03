L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Trento organizza una manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei bocconi avvelenati. L’evento si svolgerà a Trento sabato 24 marzo, dalle 15 con partenza dai giardini del quartiere Alle Albere fino al Duomo, dove il corteo si chiuderà con un’esibizione dei ballerini di Artedanza.

Durante il pomeriggio verranno distribuiti dei mini kit di pronto soccorso offerti da Veterinaria Tridentina di Trento, e saranno presenti i veterinari della Trento Vet in supporto e per ogni evenienza.

«Essendo il bel Trentino, da questo punto di vista, tutt’altro che un’isola felice, - dicono gli organizzatori - si chiede ai rappresentanti delle istituzioni, un forte coinvolgimento su questa importante tematica».

«Le esche avvelenate si possono acquistare ovunque, spesso nei negozi per articoli per animali, in parte al mangime per cani e nemmeno sotto chiave, a differenza degli anticrittogamici usati tutt’ oggi nell’agricoltura. Da anni chiediamo di ottemperare alle numerose ordinanze che vietano lo spargimento di esche avvelenate. Il veleno in qualsiasi forma sia, è mortale».

Quest’ultimo può fare gravissimi danni anche all’uomo, fanno notare, o ai bambini, se arriva nelle mani sbagliate.

«Esiste comunque un’ordinanza che non é conosciuta e che dovrebbe essere applicata su tutto il territorio. Purtroppo però ancora tante persone preparano bocconi avvelenati per cani e li spargono per le strade. Avvelenare un cane, provocandogli dolore e, in alcuni casi, troppo spesso, anche la morte, per noi è una cosa inconcepibile. - concludono gli organizzatori di Oipa - In caso di avvelenamento devono essere documentati e denunciati perché la legge è un importantissimo strumento a nostra disposizione per sconfiggere il fenomeno. Per denunciare rivolgetevi a qualsiasi organo di polizia giudiziaria anche contro ignoti in forma scritta».

La manifestazione si svolge in collaborazione con Shelly App, Arcadia canile di Rovereto, Canile di Trento, Lega del cane, Ass Animaliamo, Ass. Morso, Salviamo gli alberi di Rovereto, Gruppo Bovari Svizzeri, Ass. Zampa Amica, e con il patrocinio del Comune di Trento.