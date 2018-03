Un grande successo. Sia per la partecipazione, con oltre 40 ragazzi, sia soprattutto per il grande entusiasmo, in una di quelle giornate che verranno ricordate a lungo da tutti. In un venerdì baciato da caldo e sole si è svolta la quarta giornata sulla neve di Anffas: alle Viote si sono radunati tanti ragazzi, dai 20 fino ai 50 anni, con educatori e insegnanti, oltre ai tanti partner dell'evento, dallo Snowproject del Moto Club alla Scuola sci delle Viote, da Asis al Comune di Trento, da sempre vicino alle realtà sociali della città. Per i partecipanti c'è stata la possibilità di provare le motoslitte, gli sci da fondo o le ciaspole.

«È stata una mattinata stupenda - sorride Andrea Bosetti di Anffas - anche perché i ragazzi hanno potuto provare un'esperienza che raramente (in alcuni casi mai) avevano potuto provare. Soprattutto nel caso delle motoslitte per quasi tutti si è trattato di una prima assoluta. Ci hanno messo grande impegno e passione, coinvolti dalla grande disponibilità di tutti i presenti. Quest'anno abbiamo registrato il record di presenze, ma l'aspetto importante è che tutti si sono divertiti. L'obiettivo è continuare nei prossimi anni a organizzare questa giornata».

Dopo la mattinata di attività c'è stato il pranzo tutti insieme, che è stato anche un'occasione per un momento di riflessione e di scambio di opinioni e impressioni tra i ragazzi. Alla fine Anffas ha regalato ai partner della manifestazione una piccola targa di ringraziamento: niente discorsi fiume e momenti formali, ma un semplice omaggio dato con la classica «pacca sulla spalla», da veri montanari, per dirsi grazie e darsi appuntamento all'anno prossimo.

Presente anche l'assessore Mariachiara Franzoia, che ha voluto dimostrate l'impegno nelle attività senza barriere, concedendosi anche un giro in motoslitta.

Naturalmente, senza nulla togliere a ciaspole e sci, le motoslitte sono state l'attrazione principale della giornata. Il Moto club Trento ha messo a disposizione tre mezzi, che per tutta la mattina hanno portato i ragazzi lungo un circuito di un chilometro e mezzo. «Si sono divertiti tutti tantissimo - racconta Mario Passeri, segretario del Club - e come prevedibile non volevano più scendere. Ci fa molto piacere prendere parte a iniziative di questo tipo, noi siamo sempre a disposizione per regalare un sorriso e un momento di divertimento nella natura a tutti». Le motoslitte, inoltre, possono non essere solamente divertimento: anche in Trentino è stato attivato l'iter per creare una convenzione con la Protezione Civile, e quindi la Provincia, per renderle a tutti gli effetti dei mezzi di soccorso, indispensabili e utili in determinate situazioni di emergenza.