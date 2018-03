Complice la giornata, fino ad ora, senza pioggia tantissimi trentini hanno deciso di dedicare la domenica a una visita in città. E le attrazioni non mancano: la fiera di San Giuseppe, con 600 bancarelle in tutto il centro storico, la Mostra dell'Agricoltura a Trento Fiera, con animali, fiori e prodotti enogastronomici, e anche il Muse, con la giornata dedicata al lupo.

Al momento non si segnalano problemi al traffico, anche se la caccia al parcheggio è sempre complicata (ecco la mappa con divieti e strade chiuse).