Aumenta il numero di domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole che potranno essere accolte quest'anno. La Giunta provinciale ha approvato ieri la rimodulazione delle risorse a disposizione dell'operazione 4.1.1 del Piano di sviluppo rurale (Psr) relative ad iniziative a favore degli investimenti effettuati dalle aziende agricole, portando la dotazione finanziaria del bando chiuso al 30 novembre 2017 da 5 a 13 milioni di euro, comprese le economie sviluppate a seguito di rinunce e minori approvazioni sugli anni precedenti. Più risorse a disposizione anche per l'agricoltura biologica: la Provincia di Trento ha infatti ottenuto da Bruxelles l'autorizzazione ad investire risorse proprie aggiuntive per 3 milioni di euro.

Per l'Operazione 4.1.1 sono state presentate in totale di 466 domande, di cui 174 da aziende agricole condotte da un giovane agricoltore, per una spesa pubblica di 21.867.558,18 euro. «Le risorse inizialmente a disposizione - spiega l'assessore Michele Dallapiccola - ammontavano a 5 milioni di euro ed avrebbero coperto solo 70 domande circa. Abbiamo ritenuto necessario dare risposta al settore riuscendo così ad aumentare il numero di agricoltori che beneficeranno del contributo». La seconda delibera prevede invece la rimodulazione dei fondi disponibili per la concessione e il successivo pagamento dei premi delle campagne 2016-2017 relativi alla Misura 11 «Agricoltura Biologica» del Psr. Sono state presentate 744 domande sull'annualità 2016 per un contributo totale previsto di 2.100.000 euro e 907 sull'annualità 2017 per 2.500.000 .