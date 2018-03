Il presidente del consiglio uscente Paolo Gentiloni sarà oggi a Trento per partecipare al «Green week Festival», la tre giorni di eventi, workshop e incontri dedicata ai temi della sostenibilità. Il premier è atteso alle 16.30 a Palazzo Prodi (aula A1) di via Tommaso Gar - sede del dipartimento di Lettere - per dialogare sul tema «L’economia green e la ripresa del Paese» con il parlamentare Ermete Realacci (Pd), presidente della fondazione Symbola che figura tra i promotori del festival.



Gentiloni incontrerà anche il governatore del Trentino Ugo Rossi prima o al termine dell’appuntamento: «Solo un saluto nell’ambito di un incontro a quattr’occhi» riferisce il presidente della Provincia.

In mattinata interverrà al «Green week festival» anche l’amministratore delegato e direttore generale dell’Enel Francesco Starace, che parteciperà a una tavola rotonda con Realacci ed Alberto Vacchi, presidente e Ad di Industria macchine automatiche (Ima). Un dibattito che andrà in scena al termine degli interventi di saluto da parte delle autorità locali.



Gli appuntamenti pubblici proseguiranno per tutta la giornata: tra i temi affrontati ci saranno turismo sostenibile, smart mobility ed economia ai tempi dell’usa e getta. Si prosegue domani e domenica: l’ultimo evento in programma è intitolato «Alieni in agricoltura: che fare?» (Sala conferenze del Muse, ore 17.45), al quale interverranno il direttore di Apot Alessandro Dalpiaz, Claudio Ioriatti (dirigente del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione Mach), Valerio Mazzoni (ricercatore del Centro ricerca e innovazione della Fondazione Mach) e Ilaria Pertot (professore di patologia vegetale e direttrice del Centro agricoltura alimenti ambiente).