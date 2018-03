Un 17enne di Tesero ed un 16enne residente a Bolzano, entrambi studenti di un istituto scolastico superiore trentino, sono stati denunciati dai carabinieri perchè ritenuti responsabili di danneggiamento aggravato. I due minorenni avevano danneggiato alcuni elementi luminescenti ed i relativi cavi di collegamento nella palestra comunale di Ziano Fiemme, dove si erano introdotti la sera del 2 novembre scorso.

Danni non particolarmente ingenti, ma che saranno comunque risarciti dai due responsabili, individuati dai carabinieri grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che avevano ripreso in parte il volto dei due giovani responsabili. Le successive ricerche concentrate negli ambienti scolastici hanno quindi consentito di identificare con certezza i due minorenni. Alla richiesta di spiegazioni circa il gesto compiuto, i due giovani avrebbero riferito agli inquirenti di aver agito senza uno scopo particolare ma solo per «noia».