AGGIORNAMENTO: Intanto è tutto pronto nella Sala della Cooperazione per l'intervento di Matteo Salvini, a Trento per «un voto storico» e per dire che a ottobre ci sarà una squadra compatta per provare a vincere alle provinciali. Su Fraccaro possibile presidente della Camera con i voti della Lega dice: niente nomi.

L'arrivo di Matteo Salvini alla Sala della Cooperazione Video of L'arrivo di Matteo Salvini alla Sala della Cooperazione

AGGIORNAMENTO: Nel frattempo è giunto nei pressi della sede della Cooperazione un piccolo corteo di contestatori. Un cordone di agenti si frappone tra i manifestanti e il palazzo (foto e video Leonardo Pontalti e Angelo Conte).

Corteo contro Matteo Salvini alla Sala della Cooperazione Video of Corteo contro Matteo Salvini alla Sala della Cooperazione

Via Segantini blindata, questa sera, in attesa dell’arrivo del leader leghista Matteo Salvini, atteso dai militanti nella Sala della Cooperazione.



In vista delle annunciate contestazioni, e dopo l’episodio delle sassate contro le vetrate del palazzo della Cooperazione, le forze dell’ordine stanno presidiando in maniera massiccia la zona, per evitare contatti.

I problemi più grossi, per ora, si registrano per la viabilità: la chiusura di via Segantini costringe le automobili dirette in stazione a fare un lungo giro su via Petrarca.