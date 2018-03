Il Trentino Alto Adige è la regione italiana più virtuosa per quanto riguarda le auto in circolazione con regolare revisione. Solo il 10,46% del totale risulta infatti non in regola, contro una media nazionale del 25,04%.



L’analisi si basa sui dati dell’Osservatorio Facile.it, aggiornato a settembre 2017. Il quadro che ne emerge non è confortante. Se infatti non stupisce il dato sull’età media del parco macchine italiano (9 anni e 9 mesi l’età media delle nostre automobili), stupisce che ben un veicolo su quattro risulti non in regola con la revisione.



LA MAGLIA NERA



Partendo da dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il portale per il confronto delle polizze assicurative ha tracciato una mappa delle aree d’Italia in cui il fenomeno delle auto non revisionate è più forte.

La prima parte dello studio ha considerato non solo le automobili private, ma il totale dei veicoli iscritti ai registri (quindi anche motocicli, mezzi pubblici, auto a noleggio e via dicendo). Su un totale di oltre 52.000.000 di mezzi, quelli non in regola con la revisione sono risultati essere poco più di 13.000.000.



La Campania conquista a mani basse il primato sia in termini assoluti (1.869.504), sia in proporzione al totale parco circolante con un inquietante 40,72% di mezzi che, in base alla norma, non potrebbero circolare.



Alle spalle della Campania si trovano la Sicilia (36,87%) e la Calabria (35,14%).



Riducendo l’analisi alle sole auto private purtroppo la situazione non cambia di molto: Campania (35,06%), Sicilia (30,02%) e Calabria (28,67%).



I VIRTUOSI



A guidare la classifica è il Trentino Alto Adige che con il 10,46% precede il Veneto (15,08%) ed il Friuli Venezia Giulia (15,61%). Minimi i cambiamenti se limitiamo l’osservazione alle auto private: Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.





LE CONSEGUENZE SULL’RC AUTO



La revisione dell’auto è uno degli obblighi normativi espressamente previsti dal codice della strada (art.80) e il mancato rispetto della legge ha, chiaramente, anche importanti ripercussioni in termini assicurativi. Se l’auto non è in regola, in caso di sinistro la compagnia ha il diritto di rivalersi sull’assicurato.