Altro episodio di auto contromano questa mattina a Trento, per fortuna senza alcuna conseguenza. Protagonista una Panda, che all'incrocio dietro il tribunale in via Barbacovi stava imboccando la strada in senso contrario: qualche colpo di clacson degli automobilisti e l'auto ha fatto qualche metro di retromarcia mettendosi «in regola».