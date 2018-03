Dopo un anno dalla laurea triennale circa il 75% degli studenti che studia a Trento trova un lavoro. Che nella maggioranza dei casi (un terzo) è a tempo indeterminato. E non manca chi decide di svolgere un'attività autonoma (12%). Il tasso di occupazione a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio, invece, raggiunge il 91%. A dirlo è il diciannovesimo Rapporto sul Profilo e sulla condizione occupazione realizzato dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea. Lo studio risale al 2016 ed ha coinvolto 3.575 laureati: 1.902 di primo livello, 1.289 magistrali biennali e 375 a ciclo unico.

In media la retribuzione media è di 1.194 euro mensili per chi trova lavoro ad un anno dalla laurea. Mentre dopo cinque anni gli stipendi salgono fino a toccare i 1.489 euro in media al mese. Da sottolineare l'interessante dato che riguarda i laureati magistrali biennali del 2015: ad un anno dal titolo l'81% è occupato con una retribuzione di 1.219 euro netti al mese.