Allarme nella notte nel centro storico di Lavis, dove poco prima delle 4 in un'abitazione di via del Bristol si è sviluppato un incendio.

Cinqque le persone evacuate, tra cui una donna di 44 anni e la figlioletta di 2, entrambe trasferite per precauzione all'ospedale Santa Chiara di Trento e dimesse fortunatamente poco dopo.

L'incendio si è sviluppato dopo che alcuni materassi hanno preso fuoco, ancora non è chiaro se per ragioni accidentali come ad esempio un mozzicone di sigaretta. In queste ore sono i carabinieri della stazione di Lavis che stanno effettuando tutte le verifiche del caso.

L'incendio è stato domato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Lavis che hanno operato fino alle 6.15 circa con una quindicina di uomini.