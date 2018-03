L'Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino è diventata riferimento di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

Questo riconoscimento nazionale è frutto di anni di lavoro svolto con professionalità e dedizione da tutto lo staff sul Territorio; progetti riabilitativi, scolastici e socio-riabilitativi con un importante lavoro di rete, fondamentale per il benessere dei nostri bambini e ragazzi.

«Ci auspichiamo - dicono dall'Associazione trentina - che questo possa essere solo il punto di partenza di nuove prospettive per l’autismo in Trentino Alto Adige».

L'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti Autistici è stata fondata nel 1985 da un gruppo di genitori; i primi anni di vita di Angsa sono stati caratterizzati da contrasti con tante istituzioni ed enti pubblici e privati, ma nel 2005 ha raccolto i frutti del suo lavoro e da allora viene riconosciuto come ente valido su base nazionale per metodo e modalità di terapie, inseriti anche in documenti ufficiali come Le Linee Guida sull’Autismo, che sono in continuo aggiornamento anche grazie al loro contributo.

