Sei persone sono rimaste ferite in un incidente d’auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di San Michele all’Adige. Tra queste, anche una bambina di sei anni. Da quanto si apprende, in ogni caso, le condizioni dei feriti non sarebbero tale da destare particolari preoccupazioni.



L’incidente, sulla cui dinamica non ci sono ancora certezze, è avvenuto poco prima delle 13 di oggi. Sul posto i soccorritori sono giunti con tre ambulanze e un’auto medica.



Notizia in aggiornamento.