Camminava lungo i binari e non si è accorto che alle sue spalle stava sopraggiungendo un treno. Il convoglio ha investito l’uomo, che si è miracolosamente salvato.



Protagonista dell’episodio - accaduto ieri sera all’altezza del quartiere delle Albere - è un anziano di 85 anni.



Mancava un quarto d’ora alle 20 e il treno viaggiava fortunatamente a velocità ridotta. Anche per questo, forse, l’uomo non ha udito il rumore del mezzo in transito. Pur avendo attivato immediatamente il freno di emergenza, il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Che è stato di modesta entità.



Urtato dal mezzo, l’85enne è caduto a terra riportando ferite non gravi. Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla Centrale unica di emergenza 112 e in breve tempo, a poche decine di metri dal Muse, sono intervenuti i sanitari con l’autosanitaria e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco permanenti e alla polizia ferroviaria.



La persona investita - che non ha mai perso conoscenza - è stata dunque accompagnata all’ospedale Santa Chiara. I medici hanno preferito trattenere l’anziano in osservazione al pronto soccorso, dove ha trascorso la notte. Di certo il ferito può accendere un cero o ringraziare la buona sorte per l’esito dell’incidente, che poteva avere conseguenze ben più pesanti.



Il treno, che era fuori servizio e per questo si spostava a bassa velocità, è rimasto fermo una quarantina di minuti anche per consentire agli agenti di effettuare i rilievi di rito. Nel frattempo, gli altri treni sono rimasti fermi in stazione. Il traffico ferroviario è stato dunque riattivato poco prima delle 20.30, e la circolazione è potuta tornare alla normalità.